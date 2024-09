Foresta Me, verranno sostituiti 142 alberi nelle vie del centro

In totale ne erano stati piantati 937, ma alcuni hanno avuto vita breve

MESSINA – I lavori del progetto Foresta Me non sono ancora finiti. In alcune vie del centro, infatti, proseguiranno con la sostituzione di 142 alberi. In totale ne erano stati piantati 937 ma alcuni hanno avuto vita breve.

Un centinaio non sono sopravvissuti al caldo o al parcheggio selvaggio. Come aveva già spiegato l’assessore al ramo Francesco Caminiti “normalmente una percentuale di alberi non attecchisce”. E adesso che i lavori stanno per essere consegnati dalla ditta esecutrice le aiuole sono state analizzate una per una, insieme a Messina Servizi che poi si occuperà della loro cura, e individuati tutti gli alberi da sostituire. Al loro posto verranno posizionate delle nuove essenze. Contemporaneamente verranno realizzate delle opere di manutenzione dei paletti tutori e verranno pitturate alcune grate. I lavori dovrebbero concludersi entro un mese.