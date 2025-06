Forte Gonzaga si accende. Al via le prove per la nuova illuminazione artistica

Impianto a led di ultima generazione per valorizzare mura e bastioni

Si apre un nuovo capitolo per Forte Gonzaga: una veste notturna inedita grazie a un innovativo sistema di illuminazione artistica.

Sono state avviate le prove tecniche per l’impianto a Led di ultima generazione, destinato a valorizzare le imponenti mura e i bastioni del Forte, concepito nel 1540. Questo progetto, curato dall’ingegnere Salvatore Saglimbeni e affidato all’impresa A.g.l. Tecnologie di Germanotta e C., prevede l’installazione di 31 proiettori Led. L’obiettivo è creare scenografie luminose dinamiche e suggestive, con un’attenzione particolare alla sostenibilità ambientale e al contenimento dei consumi energetici.

Ancora un anno di lavori

Dopo le verifiche belliche dell’area, i lavori sono ripresi lo scorso mese e dovrebbero concludersi tra un anno. L’intervento attuale si concentrerà in particolare sulla porzione superiore del castello, compreso il secondo piano, rendendola nuovamente accessibile al pubblico.

Saranno riqualificate la cappella e la cripta, destinate a ospitare in futuro uffici e soprattutto sale espositive, arricchite dalla possibilità di creare una caffetteria. Un elemento distintivo del progetto di ripristino sarà l’installazione di un ascensore esterno, che permetterà ai visitatori di raggiungere comodamente la sommità del Forte, da cui si potrà ammirare uno dei panorami più incantevoli della città.

Un’altra fase sarà indispensabile per rendere fruibile anche il primo piano. Ma già la semplice rimozione della vegetazione cresciuta selvaggia nei decenni di chiusura ha permesso di riscoprire la magnifica bellezza del sito, inclusi il fossato e le torri. I ponteggi ora presenti testimoniano il lavoro in corso, che includerà anche la demolizione di alcune costruzioni aggiunte nel secolo scorso, considerate deturpanti per l’armonia originaria del Forte.

Con l’illuminazione in fase di test e i lavori di restauro che avanzano, il Forte Gonzaga si avvia a tornare un punto di riferimento per cittadini e turisti, pronto a brillare in ogni senso.