Forti dello Stretto e cultura a Messina, siglati due protocolli d’intesa

Oggi la firma al Comune nel segno di Antonello e della valorizzazione del sistema fortificato

MESSINA – “Il Comune di Messina ha compiuto un ulteriore e significativo passo nel percorso di valorizzazione del proprio patrimonio storico e culturale. Il Sindaco Federico Basile, ha siglato oggi, 25 febbraio 2026, presente l’assessore alla Cultura e alla Valorizzazione del Sistema Fortificato Enzo Caruso, due distinti protocolli d’intesa finalizzati al rafforzamento dell’identità culturale e turistica della città”. Lo annuncia l’amministrazione comunale.

Il primo protocollo è stato sottoscritto con l’associazione “Antonello da Messina”, rappresentata dalla presidente Milena Romeo, e “si inserisce nel solco del progetto strategico legato al brand “Messina, Città di Antonello”, dedicato alla figura del grande maestro del Rinascimento Antonello da Messina. L’intesa punta alla realizzazione del “Museo Antonelliano – Casa Museo di Antonello da Messina”, individuando un luogo identitario nel centro cittadino, destinato a ospitare riproduzioni fisiche e digitali delle opere dell’artista oggi conservate in Italia e nel mondo, ricostruzioni immersive del suo laboratorio e percorsi tematici urbani legati ai luoghi della sua vita. Il protocollo prevede inoltre attività congiunte di promozione culturale, organizzazione di eventi, visite guidate, mostre e iniziative di respiro nazionale e internazionale”.

Il secondo protocollo riguarda invece la “presa d’atto e il rafforzamento della rete delle associazioni e degli enti che, da oltre vent’anni, operano per il recupero, la tutela e la valorizzazione del Sistema Fortificato dello Stretto di Messina. L’accordo consolida il percorso della “Comunità Patrimoniale Faro per i Forti dello Stretto”, riconoscendo il ruolo svolto da numerose realtà associative che hanno garantito presidio, apertura e animazione culturale dei Forti cittadini. Tra i firmatari figurano: Azienda Foreste Demaniali – Messina; Associazione “Comunità Zancle” – O.d.V.; Parco Ecologico San Jachiddu; Cooperativa Giovanile “La Zagara”; Consorzio Sol.E.; Fondazione Horcynus Horca ETS; Cooperativa “Trapper Sociale”; Associazione Socio-Culturale ETS; Associazione Gonzaga; Associazione Rocca Guelfonia; Associazione “Le Tre Torri” ONLUS; Centro Studi MedFort. Con questo secondo atto, il Comune ribadisce la volontà di promuovere una visione unitaria del Sistema Difensivo dello Stretto, superando la frammentazione degli interventi e puntando a una strategia condivisa di tutela, restauro, fruizione e promozione turistico-culturale, anche in ambito nazionale ed europeo”.

Nel corso della firma, il sindaco Basile ha dichiarato: “L’amministrazione comunale prosegue con determinazione nel percorso di costruzione di una rete solida e strutturata attorno ai principali fattori identitari e culturali della città. Grazie all’impegno costante di queste realtà associative, il Comune si impegna ad avvalersi della loro esperienza e delle competenze messe a disposizione per promuovere la cultura, valorizzare il patrimonio e rafforzare la sinergia con il mondo associativo. Il brand “Messina Città di Antonello” e il Sistema Fortificato dello Stretto non sono iniziative isolate, ma parti di un disegno organico di posizionamento territoriale, capace di generare attrattività, sviluppo turistico e nuove opportunità economiche per la città”.

