Forti Gonzaga e Ogliastri. Il 22 giugno la firma per la concessione al Comune di Messina - Tempostretto

L'affidamento sarà gratuito per dieci anni per Forte Gonzaga e per sette anni per Forte Ogliastri

Giovedì 22 giugno, alle ore 10, il sindaco di Messina, Federico Basile, è stato convocato a Palermo, nella sede della Direzione regionale dell’Agenzia del Demanio per la stipula del contratto di concessione dei Forti umbertini Gonzaga e Ogliastri.

A conclusione del lungo iter burocratico, seguito dal vicesindaco Salvatore Mondello e dall’assessore alla Valorizzazione del Patrimonio Fortificato, Enzo Caruso, per la concessione a titolo non oneroso delle due opere fortificate, le Direzioni Governo del Patrimonio e Affari Legali e Contenzioso dell’Agenzia del Demanio hanno espresso il proprio nulla osta, con nota protocollo numero 8516 del 31 marzo 2023, alla stipula della concessione gratuita, in favore del Comune di Messina, di dieci anni per Forte Gonzaga e di sette anni per Forte Ogliastri.

La Direzione Regionale Sicilia dell’Agenzia del Demanio ha espresso l’opportunità di procedere alla stipula della concessione “a titolo gratuito”, in considerazione dell’impegno economico che il Comune di Messina destinerà per il restauro del Gonzaga e per il rifacimento del teatro all’aperto di Ogliastri.

