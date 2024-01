Forza Italia, Bernardette Grasso confermata coordinatrice provinciale

Il congresso del partito messinese si è svolto a Capri Leone

“Per me Forza Italia è una seconda pelle”. Con queste parole, la deputata regionale Bernardette Grasso ha commentato la riconferma all’unanimità come coordinatrice provinciale per il territorio messinese. Il congresso di Forza Italia, per il territorio messinese, si è svolto nella sala rossa dell’ex ritrovo “La Roccia” a Capri Leone. Era presente il coordinatore regionale del partito in Calabria, e vicepresidente azzurro alla Camera dei Deputati, Francesco Cannizzaro.

Ha evidenziato Bernardette Grasso dopo il voto: “Ringrazio tutto il direttivo provinciale e tutti coloro che mi hanno confermato la propria fiducia. Tante sfide ci attendono, sotto la guida nazionale del segretario Antonio Tajani e regionale con il nostro presidente Renato Schifani, in sinergia con il coordinatore siciliano Marcello Caruso e tutti i militanti. Come ho sempre fatto, lavorerò con impegno e passione, insieme al gruppo sul territorio, ai colleghi regionali e nazionali del partito, per continuare a scrivere una storia che grazie al nostro fondatore Silvio Berlusconi ha radici profonde e durature”.