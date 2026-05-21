Fp Cgil: “Infestazione da cimici nei letti di Fratelli Tutti”, Messina Social City: “Avviata la sanificazione”

Il sindacato ha chiesto un incontro urgente all'azienda, sollevando il problema del mancato confronto. MSC: "Abbiamo spostato gli ospiti"

MESSINA – “Infestazione da cimici dei letti a Casa Fratelli Tutti. Da parte dei vertici aziendali un imbarazzante silenzio. Lo scorso 19 maggio la Funzione Pubblica Cgil ha inviato alla Messina Social City una nota chiedendo un incontro urgente per comprendere le azioni messe in atto a tutela di utenti e lavoratori, ma ad oggi, così come per la recente aggressione a Casa Serena, non c’è stato alcun riscontro”. Così Fp Cgil, polemica con la partecipata.

Fp Cgil: “Vogliamo risposte da MSC a garanzia dei lavoratori e degli utenti”

Si legge nella nota: “Temiamo che la casella di posta certificata della Messina Social City abbia problemi di ricezione considerando che, ancora una volta, nonostante la gravità degli episodi da noi denunciati attraverso l’invio di note e richieste di confronto, non abbiamo ricevuto alcun riscontro. Nello specifico, dopo l’aggressione al Pronto Soccorso Sociale di Casa Serena – ricordiamo che l’aggressore è stato nuovamente accolto nella medesima struttura – a Casa Fratelli Tutti si è venuta a determinare un’emergenza igienico-sanitaria per un’infestazione da cimici del letto. Rispetto a quest’ultima problematica, la Fp Cgil, nel precisare che, considerata la tipologia di servizio reso, ritiene assolutamente plausibile la presenza degli insetti (peraltro estremamente difficili da debellare), critica l’atteggiamento di perdurante silenzio messo in atto dal direttore generale. La mancata volontà di confronto relativamente a una questione che attiene al delicato tema della salute e sicurezza dei lavoratori – afferma il segretario generale Antonio Trino -, ci preoccupa non poco e ancora più grave appare la totale carenza di comunicazioni preventive nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori impegnati nel servizio con turnazione h24, ai quali, nella giornata di ieri, è stato

semplicemente comunicato che gli ospiti, temporaneamente accolti in un albergo cittadino, nella giornata di oggi faranno rientro in struttura”.

“Non si può chiedere ai lavoratori di rientrare in servizio senza garanzie certe sulla sicurezza degli ambienti – continua Trino –. È inaccettabile che di fronte a una problematica così delicata, l’Azienda continui ad evitare il confronto sindacale e a non fornire risposte adeguate a chi ogni giorno opera all’interno della struttura. Come Funzione Pubblica Cgil, sempre nell’ottica della piena collaborazione e propositività, rilanciamo la richiesta urgente di convocazione di un tavolo sindacale alla presenza della direzione aziendale, del Rspp (Responsabile del servizio di prevenzione e protezione), del medico competente e degli Rls (Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza) per chiarire lo stato reale dell’infestazione; gli interventi di disinfestazione e sanificazione eseguiti; le misure di prevenzione e contenimento adottate; le tutele sanitarie previste per il personale; l’aggiornamento del Documento di valutazione dei rischi; i protocolli operativi previsti per la gestione di situazioni analoghe, con particolare riguardo al contenimento della diffusione. La salute e la sicurezza di lavoratori e ospiti, ivi compresi gli ospiti della vicina Casa Serena, non possono essere gestite con silenzi o comunicazioni frammentarie. In assenza di risposte immediate e di atti concreti”, conclude Trino, “mi riservo di attivare tutte le iniziative necessarie presso gli organi competenti a tutela delle lavoratrici, dei lavoratori e degli ospiti della struttura”.

Messina Social City: “Abbiamo provveduto allo spostamento temporaneo degli ospiti e sono stati attivati i protocolli sanitari”

Ed ecco la risposta di Messina Social City: “In riferimento alle notizie diffuse nelle ultime ore relative alla struttura “Casa Fratelli Tutti”, Messina Social City ritiene doveroso chiarire che l’Azienda ha agito, come sempre, nel pieno rispetto delle procedure previste per la gestione delle situazioni emergenziali, ponendo al centro la tutela degli ospiti e dei lavoratori. Nel momento in cui è stata segnalata la presenza di una possibile infestazione, si è immediatamente proceduto, in via precauzionale, allo spostamento temporaneo degli ospiti presso una struttura ricettiva cittadina, al fine di consentire l’attivazione dei protocolli di sanificazione e trattamento previsti. Parallelamente, è stata incaricata una ditta specializzata che ha effettuato le verifiche e gli interventi necessari per la gestione della problematica, nel rispetto delle normative vigenti e delle misure di sicurezza previste a tutela sia dei beneficiari che dei dipendenti dell’Azienda Speciale”.

Continua l’azienda con amministratore unico Mario Briguglio: “Lavorare ogni giorno accanto a persone che vivono condizioni di forte fragilità sociale, spesso caratterizzate da percorsi di marginalità e precarietà prolungata, prevede anche il confrontarsi con dinamiche che possono inevitabilmente emergere proprio a causa delle condizioni esterne e dei contesti di provenienza degli ospiti accolti. Si tratta di situazioni che non appartengono alla struttura, ma che vengono affrontate con tempestività e responsabilità nel momento in cui si manifestano, attraverso l’immediata attivazione dei protocolli sanitari e delle misure di tutela previste sia per gli ospiti che per i dipendenti. Le politiche sociali richiedono presenza costante, capacità di ascolto e risposte concrete, soprattutto nei momenti più delicati. Ogni intervento deve essere orientato alla tutela della dignità delle persone accolte e di chi quotidianamente opera nei servizi, affrontando con serietà e umanità anche le complessità che inevitabilmente possono emergere in contesti di forte vulnerabilità sociale”.

Questa la conclusione: “Messina Social City continuerà ad operare con senso di responsabilità, garantendo attenzione, presenza e cura nei confronti dei beneficiari e degli operatori che ogni giorno svolgono un lavoro delicato e fondamentale per la comunità”.