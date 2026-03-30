Frana a S. Stefano di Camastra, Ss113 chiusa e traffico dirottato sulla A20

Il maltempo non consente la riapertura della via di collegamento
S. STEFANO DI CAMASTRA – Il personale Anas è al lavoro incessantemente per fronteggiare l’emergenza frana avvenuta nella notte al km 148,800 della strada statale 113 “Settentrionale Sicula”, a Santo Stefano di Camastra, nel messinese. Le difficoltà maggiori, in questo frangente, sono legate al perdurare delle condizioni metereologiche avverse che favoriscono il rovescio di nuovo materiale franoso sul tratto interessato dalla chiusura.
Il costone da cui proviene tutto il materiale è di proprietà terzi, fa sapere Anas. Considerato che ne prossimi giorni è previsto un considerevole peggioramento del meteo con presenza di forti precipitazioni, la strada rimarrà chiuso fino al terminare dell’emergenza maltempo con percorso alternativo segnalato in loco.
Al cessare delle condizioni meteo avverse, Anas aprirà il tratto a senso unico alternato per monitorare le condizioni del costone roccioso da cui proviene tutto il materiale, per poi passare alla riapertura totale della strada solo quando ci saranno tutte le condizioni di sicurezza del caso.
Il personale è sul posto ed è impegnato nella pulizia del piano viabile. Il manto stradale, tuttavia, viene sistematicamente sporcato dal nuovo rilascio di fango proveniente dal costone roccioso impregnato di acqua piovana.
(foto di copertina di AMnotizie.it)