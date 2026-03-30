Il Team Nibali domina tra gli Esordienti al Memorial Francesca Alotta

Vittoria nell'esordio stagionale su strada per Antonio Spitale davanti a due compagni di squadra

PALERMO – Un vero e proprio dominio quello del Team Nibali che nella giornata di domenica 29 marzo ha trionfato nella ventottesima edizione del Memorial Francesca Alotta. In quel di Palermo è arrivato l’esordio stagionale su strada per i ragazzi giallorossoneri che piazzano 4 corridori, categoria Esordienti secondo anno, nelle prime cinque posizioni finali. A vincere la prova è Antonio Spitale che regola allo sprint i compagni di squadra Vittorio Davide Mascolo e Sebastiano Rizzo. Quarta piazza per Lorenzo Giannone (Nonsolobike) poi di nuovo un giallorossonero in quinta, David Daniel Tudosa.

Tra gli Esordienti primo anno vittoria per Alessandro D’Amico (Team Competition) davanti a Federica Cinquegrani (Ciclotour) e Cristiano Pizzitola (Probike Erice). Nella categoria Allievi vince Vincenzo Giannetti (Nial Nizzoli) davanti a Federico Occhipinti (Multicar Amarù) e Gabirle Gionfriddo (Bike Siracusa).