 Il Team Nibali domina tra gli Esordienti al Memorial Francesca Alotta

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Simone Milioti

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lunedì 30 Marzo 2026 - 21:00

Vittoria nell'esordio stagionale su strada per Antonio Spitale davanti a due compagni di squadra

PALERMO – Un vero e proprio dominio quello del Team Nibali che nella giornata di domenica 29 marzo ha trionfato nella ventottesima edizione del Memorial Francesca Alotta. In quel di Palermo è arrivato l’esordio stagionale su strada per i ragazzi giallorossoneri che piazzano 4 corridori, categoria Esordienti secondo anno, nelle prime cinque posizioni finali. A vincere la prova è Antonio Spitale che regola allo sprint i compagni di squadra Vittorio Davide Mascolo e Sebastiano Rizzo. Quarta piazza per Lorenzo Giannone (Nonsolobike) poi di nuovo un giallorossonero in quinta, David Daniel Tudosa.

Tra gli Esordienti primo anno vittoria per Alessandro D’Amico (Team Competition) davanti a Federica Cinquegrani (Ciclotour) e Cristiano Pizzitola (Probike Erice). Nella categoria Allievi vince Vincenzo Giannetti (Nial Nizzoli) davanti a Federico Occhipinti (Multicar Amarù) e Gabirle Gionfriddo (Bike Siracusa).

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