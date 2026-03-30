 Il 31 marzo nero di Messina, flashmob per Sara Campanella e Lorena Quaranta

Il 31 marzo nero di Messina, flashmob per Sara Campanella e Lorena Quaranta

Alessandra Serio

Il 31 marzo nero di Messina, flashmob per Sara Campanella e Lorena Quaranta

lunedì 30 Marzo 2026 - 20:30

L'iniziativa a Santa Teresa per le studentesse vittime di femminicidio e il ricordo all'Università

Santa Teresa di Riva – Il 31 marzo è una data legata a due femminicidi, entrambi avvenuti a Messina Il 31 marzo, in entrambi i casi le vittime sono studentesse universitarie: Lorena Quaranta, strangolata dal compagno a Furci Siculo nel 2020, e Sara Campanella uccisa appena uscita dal Policlinico un anno fa.

Flashmob del centro antiviolenza

Per ricordarle il centro anti violenza Al Tuo Fianco e il Comune di Santa Teresa di Riva hanno organizzato un flashmob, con appuntamento alle 17 del 31 marzo in piazza Marina Militare. Alla manifestazione promossa dal Centro presieduto dall’avvocata Cettina La Torre hanno già aderito associazioni, scuole e istituzioni. Lorena Quaranta abitava proprio poco lontano dal centro antiviolenza.

Il ricordo delle due studentesse a Unime

L’Università di Messina ricorderà le due studentesse sui social. Alle 9.30 la rettora Giovanna Spatari deporrà una corona di fiori al monumento dedicato a Sara e Lorena nel cortile del rettorato, inaugurato lo scorso novembre proprio in memoria delle due vittime di femminicidio.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Centrodestra in tilt in Sicilia: dagli scandali al flop referendum
Frana a S. Stefano di Camastra, Ss113 chiusa e traffico dirottato sulla A20
Rissa con ferito a Milazzo, pioggia di denunce nel messinese
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED