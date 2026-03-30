Il 31 marzo nero di Messina, flashmob per Sara Campanella e Lorena Quaranta

L'iniziativa a Santa Teresa per le studentesse vittime di femminicidio e il ricordo all'Università

Santa Teresa di Riva – Il 31 marzo è una data legata a due femminicidi, entrambi avvenuti a Messina Il 31 marzo, in entrambi i casi le vittime sono studentesse universitarie: Lorena Quaranta, strangolata dal compagno a Furci Siculo nel 2020, e Sara Campanella uccisa appena uscita dal Policlinico un anno fa.

Flashmob del centro antiviolenza

Per ricordarle il centro anti violenza Al Tuo Fianco e il Comune di Santa Teresa di Riva hanno organizzato un flashmob, con appuntamento alle 17 del 31 marzo in piazza Marina Militare. Alla manifestazione promossa dal Centro presieduto dall’avvocata Cettina La Torre hanno già aderito associazioni, scuole e istituzioni. Lorena Quaranta abitava proprio poco lontano dal centro antiviolenza.

Il ricordo delle due studentesse a Unime

L’Università di Messina ricorderà le due studentesse sui social. Alle 9.30 la rettora Giovanna Spatari deporrà una corona di fiori al monumento dedicato a Sara e Lorena nel cortile del rettorato, inaugurato lo scorso novembre proprio in memoria delle due vittime di femminicidio.