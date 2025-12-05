Francesco Cavallaro ci ha lasciati, lutto per Tempostretto

Il ricordo dell'editore Pippo Trimarchi. Il pubblicitario messinese collaborava sin dalla sua fondazione con il nostro giornale

MESSINA – Ho appena appreso la notizia. Francesco Cavallaro ha lavorato con Tempostretto sin dalla nascita del nostro giornale e adesso non c’è più. Un grave problema che si à manifestato all’improvviso lo ha portato via. E’ una realtà molto dura da accettare. Francesco ha sempre svolto il suo ruolo con professionalità e correttezza. Ha condiviso con convinzione il progetto del nostro giornale, all’inizio lavorando con suo padre Giuseppe e poi da solo.

La sua visione della vita, i suoi riferimenti ideali hanno sempre ispirato la sua azione. Con lui ogni problema era facile da risolvere perché era disponibile al dialogo sincero. A breve avremmo dovuto vederci per la tradizionale cena di Natale che raccoglie tutta la squadra di Tempostretto, alla quale non è mai mancato. La sua assenza si sentirà.

Ai familiari le condoglianze e l’affetto dell’editore Pippo Trimarchi, della società Tempostretto, del direttore Marco Olivieri e di tutta la redazione.