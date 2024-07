Francesco Gallo nominato assessore a Villafranca Tirrena

Il deputato nazionale di Sud chiama nord ha accolto l'invito del sindaco Cavallaro: "Pronto a dare il mio contributo in un momento difficile per l'ente locale"

VILLAFRANCA TIRRENA. Il deputato nazionale di Sud chiama Nord Francesco Gallo, già assessore del Comune di Messina, è stato nominato assessore della Giunta Cavallaro a Villafranca Tirrena. “Ho accolto la sollecitazione degli amici di Sud chiama Nord di Villafranca Tirrena – ha spiegato Gallo – a dare il mio personale contributo per rilanciare l’attività amministrativa del Comune, in un momento difficile per la comunità e per l’ente locale. Ho accettato questa nuova sfida con senso di responsabilità ed il piacere di ravvivare il legame con il territorio e ritornare all’amministrazione attiva. Grazie per la fiducia al Sindaco Cavallaro – ha concluso Francesco Gallo – ed a tutti i gruppi politici coinvolti nel progetto”.