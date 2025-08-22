Francesco Giannini duetta con Alfa in dialetto calabrese, il pubblico esplode alla Roccella Summer Arena

Il giovane artista, noto per il suo impegno nella valorizzazione della musica popolare calabrese, è stato accolto con entusiasmo

ROCCELLA IONICA – Una serata indimenticabile, quella del 20 agosto 2025 alla Roccella Summer Arena, dove il cantautore genovese *Alfa* ha infiammato il pubblico calabrese con un concerto ricco di emozioni. Ma il momento più atteso – e più sorprendente – è arrivato quando Alfa ha invitato sul palco il musicista e cantautore calabrese Francesco Giannini, per un duetto che ha fatto esplodere la folla in un applauso lunghissimo.

Giannini, giovane artista originario di Soverato e noto per il suo impegno nella valorizzazione della musica popolare calabrese, è stato accolto con entusiasmo. Il pubblico ha riconosciuto subito la sua figura, resa ancora più nota dalla versione popolare di *Filo Rosso* pubblicata nei mesi precedenti.

La Calabria merita spazio e voce, ha detto Alfa prima dell’ingresso di Giannini. E oggi la voce di questa terra è lui.

Il duetto ha unito melodia pop e tradizione calabrese, regalando al pubblico un momento autentico e potente. I due artisti hanno reinterpretato insieme *Filo Rosso* in una versione inedita, mescolando sonorità moderne e strumenti tradizionali, con Giannini all’organetto e alla voce.

Sui social il video dell’esibizione è diventato subito virale, con migliaia di condivisioni e commenti pieni di orgoglio per la rappresentanza calabrese su un palco di livello nazionale.

Un momento storico per la musica del Sud e un segnale forte: “la Calabria è viva, giovane e pronta a farsi sentire, e qui Giannini ha fatto vibrare le corde dell’anima di ogni Calabrese.”