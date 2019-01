Frane a Pezzolo e Altolia, 400mila euro per le indagini

16 gennaio 2019

MESSINA - A distanza di dieci anni, restano accesi i riflettori sui danni provocati dall'alluvione che nel 2009 devastò la zona sud di Messina mietendo parecchie vittime. L'Ufficio contro il dissesto idrogeologico, con il direttore Maurizio Croce, ha affidato i lavori per un programma di “indagini di natura geognostica e di monitoraggio inclinometrico” delle frane che interessano i centri abitati di Pezzolo e Altolia, entrambe frazioni del capoluogo peloritano, assegnando i lavori per un importo complessivo di circa quattrocentomila euro.

«Quella terribile esperienza - sottolinea il governatore della Sicilia, Nello Musumeci - non lascia spazio al minimo calo di tensione. La messa in sicurezza del territorio è una nostra priorità e l'incessante lavoro della struttura commissariale è svolto proprio per perseguire questo obiettivo».