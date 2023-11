Fruitilla, il Galgo salvato dalla Spagna, è arrivata a Villafranca Tirrena

Un lungo viaggio per il levriero spagnolo, salvato da una coppia di Villafranca Tirrena che le ha offerto una nuova casa dove ricevere cure e affetto

VILLAFRANCA TIRRENA – Fruitilla è arrivata a Villafranca Tirrena. Una storia a lieto fine per il Galgo spagnolo che, dopo un lungo viaggio, ha finalmente incontrato la famiglia che se ne prenderà cura.

Frutilla è un levriero di origine spagnola, questa razza viene spesso addestrata per la caccia in condizioni disumane. Quel che è peggio è che questo tipo di animali viene soppresso o abbandonato nel momento in cui ritenuto non idoneo alla caccia o troppo anziano.

L’intera operazione è stata gestita dall’associazione Galgo Libre Italia, che da anni si occupa di salvare i levrieri spagnoli e di trovare loro una casa dove poter vivere serenamente. Per far arrivare Fruitilla in Italia è stato utilizzato il sistema “Trace” che prevede una serie di controlli e accortezze, affinché l’animale possa viaggiare in sicurezza -ad esempio vengono fatte delle soste costanti per i bisogni fisiologici del cane e nel mezzo viene mantenuta una temperatura idonea di 21 gradi.

Fruitilla ha incontrato per primo Angelo Pollino, che insieme alla moglie Katiuscia Cavallo e ai figli ha deciso di accogliere il cane spagnolo. Angelo è partito dal porto di Palermo e, dopo essere giunto a Genova, è partito subito per Cuneo senza neanche qualche ora di riposo in albergo a causa di un ritardo nei trasporti.

A Cuneo viene accolto dai volontari del rifugio “La Cuccia” dove attende l’arrivo di Fruitilla. Finalmente i due si incontrano, ed è amore a prima vista: un timido approccio da parte della cagnolina, un affettuoso gesto da parte di Paolo che subito le offre dei biscotti per cani e alla fine i due ripartono insieme. Questa volta per la Sicilia, per Villafranca Tirrena dove Fruitilla potrà ricominciare a vivere e ricevere l’affetto di una famiglia che le ha voluto bene sin dal primo istante, quando ha visto le foto della cagnolina.

