Fumagalli ed Emmausso in lizza per il “Pallone d’Oro” della Serie C

Iniziativa di un blog che tratta temi di attualità sportiva e che ha permesso a giornalisti e tifosi di scegliere i migliori calciatori del girone. I due peloritani in top10

Dopo aver scelto i migliori dal girone A e dal girone B di Lega Pro Time2Play ha lasciato votare giornalisti e tifosi per selezionare i migliori calciatori del girone C. Il blog, che realizza ricerche e approfondimenti su temi di attualità sportiva, assegnerà poi il Pallone d’Oro della Serie C mettendo a confronto i migliori 30 nell’ultima fase del sondaggio.

Messina ben rappresentato nella top10 del girone con Ermanno Fumagalli e Michele Emmausso che hanno convinto addetti ai lavori e tifosi. Il portiere e l’attaccante biancoscudati sono risultati gli unici che hanno raccolto maggior consenso nel loro ruolo, entrambi i calciatori della formazione del tecnico Giacomo Modica piazzati al secondo posto nelle rispettive classifiche dei portieri e degli attaccanti.

Tra i migliori difensori del girone C risultano anche Marco Manetta, terzo, e Damiano Lia, nono, che non sono entrati nella top10 finale; stessa cosa tra i centrocampisti con Firenze e Frisenna, rispettivamente quarto e quinto, che hanno collezionati tante preferenze buone per entrare nei primi dieci del loro ruolo ma non in lizza per il Pallone d’Oro della Serie C.