Furci celebra il "Centenario Verghiano", il Comune invita a teatro studenti e over 65 - Tempostretto

Il 5 al Val d'Agrò in scena "Storia di una Capinera"

FURCI SICULO – Entrano nel vivo a Furci Siculo le celebrazioni del Centenario Verghiano. Tra le varie iniziative promosse dall’assessorato alla Cultura, guidato dalla professoressa Rosanna Garufi (nella foto), degna di nota è la rappresentazione teatrale dell’opera di Giovanni Verga “Storia di una Capinera”. Come riferisce l’amministratrice, lunedì 5 dicembre sarà messa in scena al Teatro Val d’Agrò, a S. Teresa di Riva, per gli studenti della scuola secondaria di primo grado della sede di Furci Siculo dell’istituto Comprensivo Rosario Livatino. Alla rappresentazione sono invitati anche i cittadini over 65. “Una occasione speciale –spiega Rosanna Garufi – per fare conoscere ai giovani questo grande scrittore le cui opere rappresentano una pietra miliare nel panorama della letteratura italiana. L’omaggio a Verga comprende anche la decorazione di due panchine letterarie a lui dedicate che saranno a breve posizionate sul lungomare. Due artisti furcesi ci stanno lavorando – conclude l’assessora – e alla loro inaugurazione, seguita da un seminario sul grande scrittore siciliano, sarà invitata tutta la cittadinanza”.