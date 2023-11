Furci Siculo. Miriam Asmundo nominata esperta dal sindaco Francilia - Tempostretto

L'ex vicesindaco di Roccalumera si occuperà di politiche del lavoro e sviluppo economico del territorio

FURCI SICULO – Già assessore e vicesindaco di Roccalumera, dove è stata candidata sindaco nell’ultima tornata elettorale (finì terza), Miriam Asmundo da oggi è esperta a titolo gratuito del sindaco di Furci, Matteo Francilia. La nomina, che avrà validità sino alla fine della legislatura, è stata formalizzata questa mattina in municipio alla presenza della Giunta (nella foto).

“Miriam Asmundo – ha spiegato il sindaco Francilia – metterà a disposizione la sua esperienza , competenza e professionalità in materia di politiche del lavoro, di sviluppo economico territoriale, in particolare attraverso il monitoraggio sui bandi e programmi promossi a livello europeo, nazionale e regionale a sostegno delle misure che favoriscono la formazione e l’inserimento lavorativo dei cittadini, in modo particolare dei giovani; individuazione e promozione di interventi agevolativi per il sistema produttivo del territorio di riferimento; analisi di mercato del lavoro e delle sue politiche anche rapportandosi con le strutture locali e regionali competenti in materia di lavoro. Collaborerà così con gli uffici comunali e con tutta l’amministrazione comunale”.

“La condivisione di un modo di fare e intendere la politica – ha sottolineato invece Miriam Asmundo – proiettata esclusivamente verso il benessere e la crescita della comunità che si amministra! Una politica “aperta”, dove ciò che conta non è la tessera di partito che esibisci, ma quanto vali e quanto “puoi” e “vuoi” “dare” e “fare. Ecco cosa c’è alla base del rapporto di collaborazione appena instaurato con l’amministrazione di Furci Siculo, in virtù del ruolo di esperto nell’ambito delle politiche del lavoro e sviluppo economico del territorio. Sono certa che sarà una gran bella collaborazione – ha concluso -. Grazie Matteo Francilia per questa opportunità”.