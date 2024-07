Furci Siculo senza acqua, guasto interrompe il servizio idrico

Il sindaco Francilia: "Ci scusiamo per il disagio, Enel sta riparando il guasto"

FURCI SICULO – A causa di un improvviso guasto sulla rete elettrica Enel, è interrotto il servizio idrico in tutto il paese di Furci Siculo fino al ripristino delle normali condizioni. “Ci scusiamo per il disagio – ha dichiarato il sindaco Matteo Francilia – ma la situazione non dipende dalla gestione comunale. L’Enel sta arrivando sul posto per riparare il guasto”.Il primo cittadino ha prontamente informato la cittadinanza dell’interruzione del servizio idrico dovuta all’improvviso guasto Enel. Al momento non è noto quando il servizio idrico tornerà alla normalità, ma il Comune sta monitorando costantemente l’evolversi della situazione per mantenere informata la popolazione.