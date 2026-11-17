Operazione della Polizia di Stato tra Gioia Tauro e Rosarno. Le auto venivano smontate e abbandonate, probabilmente per rivenderne i pezzi di ricambio

Cinque persone, residenti a Gioia Tauro e Rosarno, sono state raggiunte all’alba da misure cautelari eseguite dalla Polizia di Stato. Si tratta di soggetti pregiudicati, ritenuti coinvolti in una serie di furti di autovetture utilitarie commessi in diverse località della provincia.

Il provvedimento è il risultato di un’articolata attività investigativa condotta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palmi, diretta dal procuratore Emanuele Crescenti e coordinata dal sostituto procuratore Silvia Viceconte. Sul campo hanno operato gli investigatori dei Commissariati di Gioia Tauro e Polistena, insieme alla Squadra Mobile di Reggio Calabria.

Gli accertamenti hanno consentito di ricostruire il modus operandi del gruppo, che avrebbe preso di mira soprattutto vetture lasciate in sosta vicino alle abitazioni private o nelle aree di parcheggio usate dai pendolari che raggiungono il posto di lavoro in treno.

Nel corso delle indagini sono state individuate numerose carcasse di auto che, dopo il furto, erano state completamente smontate, private delle principali componenti e poi abbandonate. Secondo l’ipotesi investigativa, il sistema sarebbe stato finalizzato alla successiva vendita dei pezzi di ricambio, alimentando un circuito illecito di compravendita di componenti automobilistiche.

Gli investigatori hanno inoltre rinvenuto numerose vetture ancora integre che, dopo gli accertamenti tecnici e i rilievi, sono state restituite ai legittimi proprietari, che ne avevano denunciato il furto.

L’attività ha portato all’esecuzione di cinque misure cautelari personali: quattro indagati sono stati sottoposti agli arresti domiciliari, mentre per il quinto è stato disposto l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.