Mercoledì e giovedì nell’Aula Campagna del Dipartimento di Scienze Politiche e Giuridiche dell’Università di Messina

MESSINA – Mercoledì 18 novembre, ore 17.00, e giovedì 19 novembre 2026, ore 09.30 nell’Aula Campagna del Dipartimento di Scienze Politiche e Giuridiche dell’Università degli Studi di Messina (Piazza XX Settembre 1-4, Messina) si terrà il Seminario di studi in onore di Francesco Benigno, dal titolo Le forme del potere e i volti del conflitto. Il seminario consta di due sessioni durante le quali saranno discussi l’ultimo lavoro monografico di Francesco Benigno, dal titolo, Popolo criminale. La costruzione sociale del male (il Mulino, Bologna 2026) e il volume di atti dedicato all’insigne studioso intitolato Linguaggi e conflitti nella Storia. Per Francesco Benigno, curato da Salvatore Bottari, Francesca Fausta Gallo, Francesco Benigno, Vincenzo Lavenia, Lina Scalisi, (Rubbettino, Soveria Mannelli 2026).

Oltre al Professor Benigno, interverranno Salvatore Bottari (ordinario di Storia Moderna, Università di Messina), Giuseppe Bottaro (ordinario di Storia del Pensiero Politico, Università di Messina), Luigi Chiara (ordinario di Storia Contemporanea, Università di Messina) Giuseppe Cirillo (ordinario di Storia Moderna, Università della Campania “Luigi Vanvitelli”), Daniela Melfa (ordinaria di Storia e Istituzioni dell’Africa, Università di Messina), Giacomo Pace Gravina (ordinario di Storia del Diritto Medievale e Moderno, Università di Messina), Lina Scalisi (ordinaria di Storia Moderna e prorettrice vicaria dell’Università di Catania), Giulio Sodano (ordinario di Storia Moderna, Università della Campania “Luigi Vanvitelli”).

L’iniziativa è promossa dall’Università degli Studi di Messina (Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne, Dipartimento di Scienze Politiche e Giuridiche, Dottorato di Ricerca in Scienze Politiche, Dottorato di Ricerca in Scienze Umanistiche), dall’Accademia Peloritana dei Pericolanti Classe IV : Lettere, Filosofia e Belle Arti, dalla Società messinese di Storia Patria.

Francesco Benigno, professore emerito di Storia Moderna presso la Scuola Normale Superiore di Pisa, è una delle figure più autorevoli e originali della storiografia italiana contemporanea. La sua imponente produzione scientifica ha profondamente rinnovato lo studio dell’età moderna, spaziando con straordinaria lucidità dall’analisi delle dinamiche di potere, delle corti e delle lotte fazionali fino all’indagine storico-culturale sulla marginalità e sulla costruzione sociale della figura del “criminale”. Ha insegnato nell’Università degli Studi di Catania, nell’Università degli Studi di Messina, nell’Università degli Studi di Teramo, nella Scuola Normale Superiore di Pisa.