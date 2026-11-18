L'obiettivo era testare l’efficacia dei piani di emergenza, la rapidità di intervento e il coordinamento operativo

MESSINA – Si è svolta nello scalo marittimo peloritano una complessa esercitazione di sicurezza portuale e antincendio, volta a testare l’efficacia dei piani di emergenza, la rapidità di intervento e il coordinamento operativo tra tutti i soggetti preposti alla sicurezza dello scalo.

La simulazione, coordinata dalla Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Messina, ha riprodotto uno scenario critico caratterizzato da una minaccia alla sicurezza (security) evolutasi in un principio di incendio a bordo, richiedendo l’immediata attivazione delle procedure previste dai piani di sicurezza portuale e di emergenza.

L’attività ha visto il pieno e sinergico coinvolgimento di tutti gli attori del cluster portuale, impegnati sia a terra che in mare:

L’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto, che ha preso parte all’esercitazione per la gestione degli ambiti demaniali e delle infrastrutture portuali di competenza, garantendo il pieno supporto logistico e organizzativo.

I Piloti del Porto, il Gruppo Ormeggiatori, il servizio di Rimorchio portuale e la M/V CP 2088 della Capitaneria di Porto di Messina, che hanno assicurato la gestione in sicurezza degli specchi acquei e il supporto tecnico-nautico alle manovre di emergenza.

Il PFSO (Port Facility Security Officer) e il PSO (Port Security Officer), figure chiave nella gestione immediata dell’allarme, nell’interdizione delle aree interessate e nel flusso informativo verso l’Autorità Marittima.

Fondamentale, ai fini della buona riuscita delle operazioni di soccorso e messa in sicurezza, è stato l’intervento tempestivo ed efficace delle forze esterne di emergenza e ordine pubblico: la Polizia di Frontiera, intervenuta anche con il supporto specialistico del nucleo Artificieri per la bonifica e la messa in sicurezza dell’area dalla minaccia esplosiva; i Vigili del Fuoco (Distaccamento Porto), impegnati nelle operazioni di spegnimento e bonifica; e il personale sanitario del 118, intervenuto per simulare il soccorso e l’evacuazione dei feriti.

Il test ha permesso di verificare con esito positivo i tempi di risposta, l’efficienza delle comunicazioni radio e l’integrazione tra le procedure marittime e quelle terrestri, confermando lo standard di sicurezza del Porto di Messina.

Al termine delle operazioni, la Capitaneria di Porto ha rivolto un sentito ringraziamento a tutti i partecipanti — Autorità di Sistema Portuale, Ormeggiatori, Rimorchiatori, Piloti, PFSO, PSO, Vigili del Fuoco del Distaccamento Porto, Polizia di Frontiera e nucleo artificieri e operatori del 118 — per la professionalità dimostrata, la pronta disponibilità e la preziosa collaborazione, elementi imprescindibili per garantire costantemente la tutela della vita umana in mare e la sicurezza dell’intero scalo portuale.