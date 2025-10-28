 Furto di cavi di rame a S. Lucia del Mela, arrestati 4 catanesi

Gianluca Santisi

martedì 28 Ottobre 2025 - 17:00

Recuperate la refurtiva e un'auto rubata poco prima per commettere il colpo

S. LUCIA DEL MELA – Quattro catanesi sono stati arrestati in flagranza di reato per furto aggravato in concorso. Tre di loro stati bloccati a S. Lucia del Mela da un equipaggio della sezione radiomobile di Barcellona Pozzo di Gotto e da una pattuglia della stazione di Montalbano Elicona mentre si trovavano nelle pertinenze di un’azienda di installazione di impianti elettrici. I tre erano intenti a rubare dei cavi di rame, in parte già caricati a bordo di un’autovettura noleggiata a Catania.

Contestualmente, nel vicino Comune di San Filippo del Mela, un equipaggio della Sezione Radiomobile di Milazzo e una pattuglia della locale stazione hanno invece intercettato un veicolo di cui era stato segnalato il furto poco prima a S. Lucia del Mela. A bordo c’erano un uomo e altri cavi di rame, asportati verosimilmente nelle stessa azienda. I successivi accertamenti effettuati dai militari dell’Arma hanno infatti consentito di ricondurre allo stesso episodio tutti i soggetti fermati, poi condotti nella casa circondariale di Barcellona e messi a disposizione dell’autorità giudiziaria. L’intervento dei carabinieri ha consentito di recuperare circa 800 metri di cavi in rame, del valore complessivo di 5.000 euro.

