Fx3, Andrea Campagna sul podio a Monza - Tempostretto

Ottimo inizio di stagione per il pilota messinese che sulla monoposto Predator conquista il podio sia in Gara 1 che in Gara 2

MONZA – Ottimo inizio di stagione per Andrea Campagna nel campionato italiano Fx3. Il giovane pilota di Messina ha mostrato nel tempio della velocità di Monza un ottimo stato di forma che gli ha permesso di lottare per le primissime posizioni in ogni sessione e di conquistare sul tracciato il podio in entrambe le gare della serie dedicata alle monoposto Predator’s più prestazionali. Il prossimo appuntamento del tricolore Fx3 è in programma sullo spettacolare tracciato romano di Vallelunga, che ospiterà a fine mese Gara 3 e 4 dell’intensa stagione 2023.

Campagna: “Sono consapevole di lottare per le prime posizioni”

“Sono davvero contento – commenta Andrea Campagna – Non siamo stati i più fortunati in pista ma siamo stati velocissimi in ogni sessione, penalità a parte, la cosa più importante è che siamo saliti sul podio in entrambe le gare e nella seconda manche potevo addirittura giocarmi la vittoria se non ci fosse stata la bandiera rossa”. Nelle parole del pilota messinesi il bicchiere è decisamente mezzo pieno: “Ripartiamo da Monza carichi e consapevoli di poter lottare per le prime posizioni in ogni weekend. Abbiamo dominato la classifica dedicata ai giovani ma soprattutto siamo stati protagonisti di quella Assoluta”.

Il racconto delle gare a Monza

Campagna ha mostrato costanza e velocità in tutte le sessioni, mancando solo l’appuntamento con la fortuna. Se nelle qualifiche è stato l’intenso traffico in pista a non permettere di andare oltre il quinto posto, con il miglior crono stoppato per ben due volte dalle bandiere gialle in pista, in gara il talento del team Harp ha conquistato sotto la bandiera a scacchi il terzo posto in Gara 1 con uno spettacolare arrivo in volata, ad appena 6 millesimi dalla P2, ed addirittura transitato secondo in Gara 2. Purtroppo però, in entrambe le occasioni l’intervento della direzione gara ha retrocesso il messinese di una posizione: nella prima manche per aver “sbordato” di pochi centimetri nella posizione di partenza, nella seconda è stata invece la bandiera rossa ad annullare il sorpasso che è valso il secondo posto e gli ha precluso la caccia al primo.