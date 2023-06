Gabbiano impigliato e ferito nella rete dei campetti a Cristo Re: salvato dai Vigili del fuoco - Tempostretto

E' stato affidato alle cure di un veterinario

MESSINA – Una squadra dei Vigili del fuoco di Messina è intervenuta nel primo pomeriggio in viale Principe Umberto, zona Cristo Re, per il salvataggio di un gabbiano rimasto impigliato nella rete che delimita l’area dei vicini campi di calcetto. Per portare a termine l’intervento è stato necessario l’impiego dell’autoscala della sede centrale, un mezzo speciale con il quale è stato possibile raggiungere in sicurezza il volatile. L’intervento si è concluso intorno alle 15 e il gabbiano, lievemente ferito ad una zampa, è stato affidato alle cure di un veterinario.