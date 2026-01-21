Reggio. Danni maltempo, Versace: “prima ricognizione dei luoghi più colpiti”

Sull’ondata di maltempo ha fatto il punto con il direttore del dipartimento, Giuseppe Mezzatesta, e con il dirigente del settore Viabilità

REGGIO CALABRIA – “Sull’eccezionale ondata di maltempo abbiamo fatto il punto con il direttore del dipartimento, Giuseppe Mezzatesta, ma anche con il dirigente del settore Viabilità Luigi Benestare. Mi sento di ringraziare anche il dirigente Fortunato Battaglia, grazie al quale con il servizio dei nostri operai è stato offerto un supporto operativo nella città di Reggio Calabria, dove per fortuna non ci sono stati grossi danni. Purtroppo in altre zone della nostra area metropolitana la situazione è molto diversa e abbastanza grave”. Così il sindaco metropolitano facente funzioni, Carmelo Versace a margine del vertice sui danni provocati dal maltempo sul territorio metropolitano.

“Dal 19 gennaio ad oggi – ha aggiunto – sono state 25 le richieste di interventi. I nostri tecnici sono già presenti sul territorio per fare una prima ricognizione dei danni, sia sui versati prettamente costieri, ma anche sulle strade interne. Nelle prossime ore – ha evidenziato – proveremo ad attivare degli interventi urgenti di ripristino, per mettere in sicurezza e riaprire le strade che erano state chiuse e successivamente proveremo con gli altri Enti coinvolti, a programmare, nel medio termine, come e dove intervenire, perché i nostri Comuni, le imprese e le famiglie, meritano delle risposte.

Le ultime informazioni, soprattutto per via delle forti mareggiate – ha evidenziato Versace – ci consegnano un quadro preoccupante con interi stravolgimenti dei lungomare, penso a Melito Porto Salvo e Bova, ma anche nei Comuni più interni registriamo fortissimi disagi ad esempio a Stilo, Bivongi, Gerace, Cittanova, Cinquefrondi, sulla strada della Limina. Il quadro generale non è dei migliori, e da questo punto di vista – ha concluso – auspico una piena sinergia tra tutti gli Enti coinvolti per fare squadra e dare pronte risposte”.