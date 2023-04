Galati dice addio a Elisa, bagno di folla ai funerali della neomamma 40enne - Tempostretto

In tantissimi si sono stretti intorno il marito e i parenti della giovane morta dopo il parto malgrado l'accesso in 3 ospedali diversi

GALATI MAMERTINO – Sono stati in tantissimi a dire addio ad Elisa Pierangioli, oggi pomeriggio nella chiesa madre di Galati Mamertino. Tutta la comunità del centro nebroideo si è stretta intorno al marito Gianni e a alla loro piccola, venuta alla luce un mese fa dopo anni di tentativi e tribolazioni della coppia, alla ricerca di una gravidanza tanto desiderata.

I funerali

C’erano anche i parenti di di Grosseto, dove il padre della donna è noto per la sua attività politica e dove ha incontrato il marito, decidendo poi di seguirlo in Sicilia per creare la loro famiglia. Presente anche una delegazione dei Carabinieri e della Protezione Civile al funerale, celebrato da padre Enzo Rigamo che, ricordando il sorriso della neo mamma strappata alla vita a soli 40 anni, ha sottolineato la forza consolatrice della fede.

L’inchiesta

Intanto proseguono gli accertamenti per capire cosa ha stroncato Elisa, aggravatosi pochi giorni dopo il parto all’ospedale Buccheri La Ferla di Palermo e spentasi al Fogliani di Milazzo, dopo un accesso al pronto soccorso di Sant’Agata Militello. La prima ipotesi parlava di setticemia ma l’autopsia eseguita dalla professoressa Elvira Ventura Spagnolo non ha chiarito tutti i dubbi.

Per questo la consulente della Procura di Barcellona ha effettuato un prelievo di tessuti ed ha chiesto di poter approfondire la documentazione medica, in parte già sequestrata nei tre ospedali. Tredici al momento gli indagati, sanitari di tutti e tre gli ospedali dove Elisa ha consumato quelli che dovevano essere i giorni più belli della sua vita, tra il 26 marzo e il 19 aprile.

Foto gentilmente concessa da Nino Serio – Tuttogalatimamertino