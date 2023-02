Galati e Santa Margherita, al via lavori urgenti ma rimane il rischio mareggiate - Tempostretto

Un primo ripristino delle protezioni delle abitazioni e delle infrastrutture ma i tempi per lo stato d'emergenza e la riparazione dei danni saranno lunghi

MESSINA – Avviati lavori urgenti sul litorale di Galati e Santa Margherita. Interventi necessari per la messa in sicurezza del territorio in seguito ai danni da maltempo del 9 e 10 febbraio, in un “programma integrato per la difesa del litorale jonico della città di Messina”. Il Comune, tramite il Dipartimento di Protezione civile comunale, ha dato il via a un primo ripristino delle protezioni delle abitazioni e delle infrastrutture per un importo complessivo di € 250.000,00. Lavori che si aggiungono agli interventi già eseguiti nei giorni delle mareggiate per € 200.000,00. Tuttavia, l’amministrazione pone l’accento sui rischi che permangono: “Abbiamo appreso dalle istituzioni regionali che i tempi per la dichiarazione dello stato di emergenza, e quindi per gli interventi di manutenzione straordinaria e riparazione dei danni delle mareggiate, non permettono la necessaria sicurezza per eventuali prossime mareggiate“.

La programmazione degli d’interventi è frutto di un incontro proposto dall’amministrazione comunale e convocato dalla prefetta di Messina Di Stani. Un confronto al quale hanno partecipato Autorità di bacino, del Commissario di governo contro il dissesto idrogeologico in Sicilia, del Dipartimento regionale di Protezione civile, del Dipartimento regionale Territorio e Ambiente S.T.A. , soprintendente dei Beni culturali e ambientali, assessori competenti per delega Francesco Caminiti e Massimiliano Minutoli e il direttore generale Salvo Puccio.

Articoli correlati