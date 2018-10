Danneggia sei auto in sosta. Denunciato un 53enne

Furto, danneggiamento aggravato e porto di armi. Sono i reati per cui i carabinieri della Stazione di Galati Mamertino hanno denunciato un 53enne galatese.

Nella notte tra il 3 e 4 ottobre, l'uomo ha danneggiato sei auto in sosta, frantumando il lunotto posteriore ed alcuni cristalli, per motivi ancora da chiarire, probabilmente in stato di alterazione psicofisica, dopo aver asportato un martello frangivetro da un autobus e poi trovato dai Carabinieri nella sua abitazione. Poi ha rubato un'auto e l'ha lasciata alla periferia del paese.