Galati Mamertino. Viaggio nella Sicilia di coppole e colletti bianchi

I cunti di li cosi tinti è il nuovo appuntamento promosso da Next Gen, l'associazione dei giovanissimi galatesi impegnati nel sociale

Galati Mamertino – I giovani a confronto con i temi della legalità, della memoria e dell’anti storia mafiosa di Sicilia, nel paese dei Nebrodi, con l’appuntamento “I cunti di li cosi tinti”. L’incontro, promosso dall’associazione culturale Next Gen, si terrà il prossimo sabato 15 marzo alle 17 all’incubatore d’impresa di Galati.

I cunti di li cosi tinti

Interverranno il sindaco Vincenzo Amadore, il presidente dell’associazione Giuseppe Carcione e Fabio Cannizzaro, docente di Lettere alle scuole superiori, che introdurrà la lectio magistralis di Luciano Armeli, scrittore e docente.

Armeli affronterà un viaggio della memoria lungo le tappe più significative dei misfatti isolani, a partire dalle stragi del ‘92, i casi più eclatanti di depistaggi, la zona grigia nostrana, la malagiustizia, sottolineando il necessario ruolo degli intellettuali come “fastidiosi tafani per le coscienze e per la società”

Next Gen, giovani impegnati nel sociale

Next Gen è la sigla associativa nata nel 2024 da un gruppo di giovanissimi galatesi a lavoro per promuovere il territorio e la socialità nel centro nebroideo. Dalla sua nascita ha promosso tante attività culturali, dalla Notte Bianca allo ScJalati Fetival, momento di promozione turistica ed enogastronomica, passando dagli appuntamenti natalizi per i bambini delle scuole.

I cunti di li cosi tinti è un altro degli approfondimenti culturali che Next Gen, col patrocinio di Galati Mamertino, porta avanti per favorire l’elaborazione culturale della memoria siciliana.