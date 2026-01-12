Volley C. Nino Romano capolista, la Team Volley maschile in zona playoff

Il recap dopo la 10ª giornata delle squadre messinesi impegnate nei campionati regionali di Serie C. Il Messina Volley in campo giovedì

Quasi conclusa la decima giornata dei campionati regionali di Serie C di pallavolo. Del folto programma dei due gironi in cui son impegnate le squadre messinesi resta da giocare, giovedì, la sfida tra Messina Volley in quel di Santa Teresa contro la Futura Volley. Nel frattempo la Nino Romano, superando in casa Zafferana abbastanza agevolmente ha confermato la leadership solitaria nel girone B. La squadra mamertina non ha lasciato scampo alle etnee liquidandole in tre set netti. In scia alla Romano l’Amando Ionica vincente per tre set a zero sul campo di Randazzo.

Sempre nel girone femminile dopo i brutti fatti di cronaca di Zafferana si registra il ritorno in campo delle ragazze della Volley ’96 Milazzo, la squadra di coach Staiti ha vinto in settimana il recupero contro Zafferana mentre nel weekend ha ceduto l’intera posta nel derby contro Barcellona. Per le mamertine sarà un gennaio molto pieno dovendo disputare il campionato regolare e recuperare le altre sfide che erano saltate a dicembre. Altri due derby hanno visto l’UniMe portare via i tre punti da Torregrotta e il Giardini del Volley in casa della Team Volley Messina, quest’ultime biancorosse ora sono ultime in classifica.

Nel girone maschile una sola squadra messinese impegnata si tratta della Team Volley Messina allenata dalla coppia Paola Laganà e Franco Donato, con l’aiuto del preparatore atletico Daniele Chitè e del vice allenatore Massimiliano Triolo. Il cammino della squadra, ben mixata tra giovani e atleti più esperti, è più che positivo. Nella prima del 2026 capitan Germanà e compagni sono partiti col freno a mano tirato contro Pedara lasciando per strada il primo set, poi hanno fatto valere la loro maggior qualità tecnica e i punti di divario in classifica e hanno archiviata la pratica in quattro set. Al momento in classifica sono appaiata in quarta posizione a Pozzallo a quota 15, prima della classe Gela a 26, fino alla quinta posizione si giocano i playoff a fine stagione regolare.

Nino Romano – Zafferana Volley 3-0 (25-12 25-17 25-8)

Alla vigilia del match contro Zafferana, diversi punti interrogativi aleggiavano sulla testa di mr. Maccotta: tenuta fisica e mentale delle proprie ragazze dopo le vacanze natalizie, compattezza, esperienza e forza delle avversarie. Dubbi svaniti non appena è iniziata la partita. La prestazione generale delle RomaNine non è stata delle più brillanti ma necessaria ad avere la meglio sulle giocatrici di mr. Caffo che, forse con ancora nelle gambe il recupero giocato contro la Volley 96′ Milazzo solo 48 ore prime, non sono state in grado di contrastare le giocate delle milazzesi. Nel primo set pronti, via e Zafferana va avanti 0-3 e sembra il preludio di una gara equilibrata dove le classiche sette camicie da sudare potrebbero non bastare. Pensieri svaniti non appena al servizio si presenta Alice Maccotta ed in un Amen ci si ritrova sul 10-3, con un parziale – monstre di 10-0. Qua finisce il set. Le etnee provano a restare nel set sfruttando l’attacco di Giulia Privitera ma tutto è inutile e le milazzesi chiudono la prima parte della partita con un perentorio 25-12. Nel secondo parziale è la volta della Romano partire sopra 3-0 ma, complice un calo di concentrazione delle milazzesi combinato con un ritrovato spirito combattivo delle etnee, il set rimane in equilibrio fino a metà. Da quel momento in poi, la Romano ricomincia a macinare gioco e traccia di nuovo un solco troppo grande per poter essere colmato. Alla fine, il 25-17 segna il momento di cambiare campo. Nel terzo parziale non c’è partita: Zafferana, praticamente, non entra mai in campo dopo i 3 minuti di riposo mentre, dall’altra parte della rete, Alessandra Musicò, entrata al posto di Alice Impellizzeri, si presenta subito con un muro e 3 punti in attacco e distrugge quel minimo di speranza che alberga nelle teste delle ospiti. Alla fine è Stefania Fleres a chiudere ogni storia: va al servizio sul 16-8 e non si allontana più dalla linea dei 9 metri, conquistando ben 5 aces, l’ultimo dei quali è quello del 25-8 che determina il 3-0 finale.

Team Volley Messina – Pedara 3-1 (19-25 25-11 25-10 25-18)

Nel sestetto iniziano Grimaldi-Cucinotta sulla diagonale palleggiatore opposto, Zuccaro e Arena in banda, D’Arrigo e Ponnambalanar al centro con Germanà libero. Spazio negli ultimi due set a Romano libero di difesa, De Francesco subentrerà a Zuccaro da metà primo set. Spazio comunque a tutti gli uomini in panchina anche al giovane Chibbinesc, under 18, che col suo mani out regalerà l’ultimo punto ai biancorossi. Nel primo set sembrano partire bene i locali che operano il break sul 6-4, arriva la reazione ospite con nove punti consecutivi che indirizza il parziale. Nonostante il cambio sulla diagonale con Donato-Spavara in campo il gap non sarà recuperato totalmente e il set va in archivio in favore di Pedara per 19-25. Nel secondo scappa via la formazione ospite sullo 0-3, stavolta la striscia di punti consecutivi è per i biancorossi che si portano avanti 8-4 e la panchina etnea chiede time out. Al rientro comunque allungano i locali che giocano una buona pallavolo, ordinata e pulita e chiudono il parziale per 25-11 facendo pesare il divario di esperienza e di punti in classifica. Storia simile nel terzo set, Pedara prova a correre ai ripari con un time out sul 12-4, ma la squadra di casa viaggia spedita ed è ancora saldamente in testa sul 18-6 quando arriva il secondo time out ospite. Il set si chiuderà sul 25-10. Nel quarto parziale Pedara tiene il ritmo fino al 7-7 poi quattro punti consecutivi di cui tre firmati Arena mandano fuori portata la Team Volley. Messina trova il massimo vantaggio sul 20-13, da lì dando spazio anche a chi ha giocato meno come Arcidiacono, Vimuthi, Chibbinesc, Donato, Spavara e Romano gestisce fino al 25-18 finale.

Le parole di Franco Donato, dirigente e allenatore della C maschile: “Abbiamo lavorato intensamente in questo periodo natalizio, i tre punti sono importanti anche perché la ripresa poteva nascondere qualche insidia come si è visto nel primo set, poi la partita è andata come previsto con set agevoli e ci manteniamo in alto nella classifica. Una delle caratteristiche su cui vorremmo spingere di più è il gioco al centro, stasera la ricezione non è stata ottimale ma lavoreremo in questo senso. Il punto del giovane Chibbinesc è la dimostrazione che noi puntiamo molto sui nostri ragazzi alla Team Volley, che lui abbia realizzato il punto finale è una bella soddisfazione. Abbiamo comunque dato spazio a tutti e ci auguriamo di creare la situazione di classifica che ci permetta di dare spazio a tutti i ragazzi che si allenano con costanza e di cui lo staff tecnico è ampiamente soddisfatto”.

Risultati 10ª giornata femminile

Torregrotta – Ssd UniMe 0-3

Volley ’96 Milazzo – Barcellona 1-3

Team Volley Messina – Giardini del Volley 0-3

Randazzo – Amando Ionica 0-3

Nino Romano – Zafferana Volley 3-0

Futura Santa Teresa – Messina Volley (in programma il 15 gennaio)

Classifica Serie C girone B f

Nino Romano 29; Amando Ionica* 25; Messina Volley* 23; Futura Volley Santa Teresa* 22; Barcellona, Volley ’96 Milazzo** 14; Zafferana 13; Randazzo 11; Ssd UniMe 10; Giardini del Volley* 6; Torregrotta 3; Team Volley Messina 1 punto.

*una partita in meno

Risultati 10ª giornata maschile

Astra Ct – Giarratana 0-3

Ragalna – Giarre 0-3

Team Volley Messina – Pedara 3-1

Paternò – Modica 2-3

Pozzallo – Gela 0-3

Riposava Misterbianco

Classifica Serie C girone B m

Gela 26; Giarre, Giarratana 24; Team Volley Messina, Pozzallo 15; Modica 12; Ragalna 11; Misterbianco 9; Astra Ct 7; Pedara 4; Paternò 3.