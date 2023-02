Galleria San Jachiddu: "Stato precario insostenibile, si intervenga per il ripristino" - Tempostretto

Appello del presidente del Consiglio della V Circoscrizione Raffale Verso

MESSINA – Il presidente del Consiglio della V Circoscrizione del Comune di Messina Raffaele Verso ha lanciato un appello per il ripristino della Galleria San Jachiddu che collega Giostra con il Polo dell’Annunziata. La stessa struttura versa in condizioni fatiscenti presenza di buche e avvallamenti sul manto stradale, è oggetto di abbandono di rifiuti da parte di ignoti, l’illuminazione precaria crea poi condizioni di serio pericolo per i tanti cittadini che la utilizzano. “Sono sinceramente preoccupato – spiega Verso – per le condizioni di questa infrastruttura vitale per il nostro territorio. Auspico un intervento mirato dalle autorità coinvolte anche perché la chiusura a intermittenza della galleria reca ulteriori disagi ai cittadini costretti a imbottigliarsi nel traffico. Il tema centrale resta tuttavia la sicurezza per la viabilità”.