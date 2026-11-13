Galleria San Jachiddu: via libera al progetto esecutivo da 722mila euro per asfalto e sicurezza

L'intervento punta a risanare il manto stradale e la segnaletica tra i viali Giostra e Annunziata, introducendo anche un innovativo sistema di marciapiedi luminosi a Led

C’è il via libera definitivo al progetto esecutivo per la riqualificazione della pavimentazione e della segnaletica della galleria San Jachiddu e delle rampe di collegamento con i viali Giostra e Annunziata. Palazzo Zanca ha chiuso l’iter burocratico e approvato il quadro economico complessivo da 722.037 euro, interamente finanziato con fondi propri del bilancio comunale. Un intervento atteso da tempo per un’infrastruttura strategica e sollecitata dal traffico veicolare che collega direttamente i quartieri e l’accesso autostradale.

Scarifica, asfalto e nuova segnaletica

Il tratto stradale, caratterizzato da un intenso transito di veicoli diretti verso lo svincolo di Giostra, versa in condizioni di avanzato deterioramento. Il fondo stradale usurato e la scarsa visibilità della segnaletica orizzontale, aggravata nelle ore notturne o in caso di pioggia, hanno reso improcrastinabile un intervento di manutenzione straordinaria.

Il piano d’azione progettato dai tecnici comunali prevede una riqualificazione profonda dell’intera tratta. In primo luogo si procederà con il rifacimento del manto stradale, che prevede la scarifica dello strato esistente per circa 4 centimetri, la ricolmatura con materiale bituminoso per livellare la sede stradale e la posa di un nuovo strato d’usura. A ciò si affiancherà una segnaletica potenziata, mediante il rifacimento completo delle linee di corsia, delle aree di sosta e dei simboli di regolazione agli incroci, accompagnato dalla sostituzione dei cartelli verticali deteriorati e dal ripristino dei delineatori flessibili e dei catarifrangenti sui guard-rail. Infine, l’intervento prevede un’importante innovazione all’interno della galleria, dove verrà installato un impianto marca-corsia elettrico dotato di elementi a Led, pensato per garantire la massima visibilità e sicurezza agli automobilisti.

I dettagli economici e i tempi di cantiere

Il quadro economico dell’opera, validato dal responsabile unico del progetto, il geometra Salvatore Grillo, ammonta a poco più di 722 mila euro. Di questi, 589.160 euro sono destinati ai lavori in appalto (compresi i costi della sicurezza), mentre la parte restante copre somme a disposizione dell’amministrazione, Iva, imprevisti e incentivi per le funzioni tecniche previsti dal Codice dei Contratti Pubblici.

Dal punto di vista della tempistica, il cronoprogramma allegato al progetto fissa in 90 giorni la durata stimata dei lavori a partire dalla loro effettiva consegna all’impresa che risulterà vincitrice della gara d’appalto.

La progettazione interna

L’amministrazione ha scelto di puntare sulle competenze interne all’Ente. La progettazione esecutiva è stata infatti curata interamente dai dipendenti del Dipartimento Servizi Tecnici — gli ingegneri Salvatore Balli e Giovanni Alfio D’Aquino e il geometra Aldo Caspanello, con il perito edile Agatino Davì come coordinatore della sicurezza — azzerando i costi di incarichi esterni.

Gli uffici tecnici hanno inoltre verificato la compatibilità dell’intervento con i vincoli paesaggistici e ambientali: trattandosi di opere di manutenzione che non alterano lo stato dei luoghi né comportano scavi nel sottosuolo, il progetto è risultato esente dalla necessità di autorizzazioni preventive da parte della Soprintendenza. L’iter burocratico è completato e l’amministrazione si appresta ora a varare il provvedimento per la scelta del contraente e l’affidamento dei cantieri.