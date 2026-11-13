Reggio Calabria, ruba infissi e rame da una casa in ristrutturazione: arrestato 49enne

Il proprietario dell'immobile ha dato l'allarme. Intervento dei carabinieri

REGGIO CALABRIA – Sorpreso a rubare materiale edilizio in un’abitazione in ristrutturazione, un 49enne è stato arrestato dai carabinieri della Compagnia di Reggio Calabria. L’intervento è scattato dopo la segnalazione del proprietario dell’immobile. Nel pomeriggio, aveva notato un individuo intento a portare via alcuni infissi dalla casa e ha subito chiamato i militari.

Arrivati sul posto, a Reggio, i carabinieri hanno individuato l’uomo mentre caricava su un’auto materiale edilizio, cavi di rame e parti di infissi in alluminio. Gli accertamenti hanno poi svelato un secondo elemento: il veicolo utilizzato dall’uomo risultava rubato e con targhe clonate, sottratte in precedenza a un’altra automobile.

Il materiale asportato è stato recuperato e sarà restituito al proprietario. L’auto e gli strumenti usati per lo scasso sono stati sequestrati.

Il 49enne, residente a Reggio Calabria, è ora agli arresti domiciliari.