 Messina. Incidente in viale Principe Umberto: auto si ribalta illesa la conducente

Messina. Incidente in viale Principe Umberto: auto si ribalta illesa la conducente

Marco Ipsale

Messina. Incidente in viale Principe Umberto: auto si ribalta illesa la conducente

giovedì 12 Novembre 2026 - 11:54

Incidente autonomo vicino all'incrocio col viale Boccetta

MESSINA – Attimi di paura lungo il viale Principe Umberto, vicino all’incrocio con il Viale Boccetta, dove una Fiat Panda bianca si è ribaltata adagiandosi sul fianco sinistro al centro della carreggiata.

Si è trattato di un incidente autonomo che non ha coinvolto altri veicoli in transito. Alla guida dell’utilitaria c’era una ragazza che, nonostante la spettacolarità dell’impatto e i danni riportati dal mezzo, con il parabrezza completamente lesionato, fortunatamente non ha riportato conseguenze gravi.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia municipale, coordinati dal comandante Giovanni Giardina, per fare i rilievi di rito, ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e gestire la viabilità. Il tutto bloccando la circolazione sul viale Principe Umberto, prima di tornare alla normalità.

Presenti anche i Vigili del Fuoco per le operazioni di messa in sicurezza del veicolo, dal quale si è registrata una lieve perdita di liquidi sull’asfalto, e per consentire il successivo ripristino della circolazione.

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