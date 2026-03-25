 Ganzirri. Sequestrati 11 kg di novellame di sarda

Ganzirri. Sequestrati 11 kg di novellame di sarda

Redazione

Ganzirri. Sequestrati 11 kg di novellame di sarda

mercoledì 25 Marzo 2026 - 11:02

La pesca è vietata per ragioni di sostenibilità ambientale

Le squadre ispettive della Guardia Costiera di Messina hanno trovato in una pescheria di Ganzirri 11 chili e mezzo di novellame di sarda, specie proibita dalla normativa vigente. La pesca, la commercializzazione e il consumo del novellame di sarda (noto comunemente come “bianchetto” o “neonata”) sono vietati principalmente per ragioni di sostenibilità ambientale e salvaguardia dell’ecosistema marino.

Al titolare della pescheria è stato elevato un verbale di 500 euro, mentre il pesce è stato sequestrato e donato ad enti caritatevoli dopo averne verificato l’idoneità al consumo umano.

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