Garofalo in vista del playout col Foggia: “Tutto si azzera, salviamo il Messina sul campo”

Il centrocampista campano, utilizzato anche come terzino e nel tridente d'attacco, nelle ultime settimane si è trasformato in assistman

MESSINA – Al termine dell’allenamento odierno il centrocampista Vincenzo Garofalo si è fermato in mixed zone a rispondere alle domande dei giornalisti presenti. Sono in dubbio Gyamfi e Ingrosso, mentre pienamente recuperati Luciani e Dell’Aquila, il capitano Petrucci, reduce da una frattura al setto nasale, dovrebbe giocare sabato con una maschera protettiva. La squadra proseguirà la preparazione nella giornata di domani al “Sorbello Stadium” allenamento alle ore 15:30 aperto ai tifosi, con i club che presenzieranno anche, poi venerdì la rifinitura sempre a Bisconte.

Il jolly biancoscudato, Vincenzo Garofalo, utilizzato anche nel ruolo di terzino e ala in questo finale di campionato, che si è trasformato in un assistman per Luciani e compagni, è a Messina da inizio stagione utilizzato in 36 occasioni, oltre 2800 minuti in campo, 2 reti e 7 assist. “È stato un anno di sofferenze, ma l’importante è stato riuscire ad arrivare a giocarci queste due finali – dichiara Garofalo – tutto quanto fatto fin qui si azzera, soprattutto la partita di Foggia nel girone di ritorno, troveremo una squadra agguerrita e ci giochiamo tutto”.

Sul pubblico che sarà numeroso e caldo a Messina e con la stessa cosa che si ripeterà poi a Foggia il centrocampista biancoscudato risponde: “Non vediamo l’ora che arrivi sabato, sappiamo che troveremo una cornice di pubblico importante che possa essere il dodicesimo uomo in campo che ci potrà dare la spinta per andare alla ricerca della vittoria. Allo stesso modo sappiamo che a Foggia troveremo un clima molto caldo come già nella partita di qualche settimana fa, ma questo non ci intimorisce e siamo pronti”.

Come sta il gruppo e come stai personalmente visto che affronterai una tua ex squadra? “Stiamo benissimo e siamo carichi, siamo tutti pronto e non vediamo l’ora che arrivi sabato. Per me è una partita particolare perché ho vissuto lì due anni bellissimi, il secondo forse il più bello della mia carriera con mister Zeman con il quale ho fatto una stagione bellissima. Adesso penso solo al Messina e a salvarlo sul campo”.