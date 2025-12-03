 Gdf Messina. Sequestrati 13mila articoli natalizi pericolosi per la salute

Redazione

mercoledì 03 Dicembre 2025 - 07:20

Decorazioni per alberi, tubi luminosi a led, lanterne e carillon natalizi senza conformità alle norme

I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Messina hanno sequestrato prodotti ed accessori relativi alle imminenti feste natalizie non rispondenti alle caratteristiche previste dalla normativa europea e, pertanto, potenzialmente dannosi per la salute degli utilizzatori, per un valore complessivo di oltre 12.600 euro.

Sono state contestate le relative violazioni amministrative nei riguardi di un titolare di un esercizio commerciale di Santa Teresa di Riva, ove sono stati rinvenuti gli articoli non conformi alle norme in materia di sicurezza prodotti previste dal Codice del Consumo, procedendo alla segnalazione del trasgressore alla Camera di Commercio di Messina.

Nel dettaglio, i finanzieri della Compagnia di Taormina hanno sequestrato 13.141 articoli natalizi, in particolare: decorazioni per alberi, tubi luminosi a led, lanterne e carillon natalizi. Tutta questa merce, all’atto del ritrovamento, è risultata essere priva del contenuto minimo delle informazioni e delle indicazioni in lingua italiana e, per quanto riguarda il materiale elettrico, connotata dai requisiti della non conformità formale rispetto ai rigorosi standard previsti dalla normativa europea di settore.

