 Genitori morirono in un incidente stradale, la figlia: "Qualcosa non torna, riaprire le indagini"

Genitori morirono in un incidente stradale, la figlia: “Qualcosa non torna, riaprire le indagini”

Alessandra Serio

Genitori morirono in un incidente stradale, la figlia: “Qualcosa non torna, riaprire le indagini”

mercoledì 27 Maggio 2026 - 17:00

L'ombra della faida tra pastori dietro la morte coniugi Ciulla, trovati morti nelle campagne di Santo Stefano briga 10 anni fa

Il 2 ottobre del 2016 i coniugi Francesco Lisa e Santina Ciulla uscirono di casa per seguire il bestiame. A sera, non vedendoli tornare a casa e non avendo loro notizie, i familiari ne denunciarono la scomparsa. La mattina dopo i loro corpi vennero ritrovati in un dirupo di contrada Lupo, a Santo Stefano Briga, circa 20 metri sotto la strada, dove era rovinata la loro jeep. L’indagine fu archiviata e le cause dell’incidente mai chiarito.

Incidente stradale, cosa non torna

Ma per la figlia qualcosa non torna e quello non fu un incidente autonomo. Fu trascurata, in particolare, la pista della ben nota faida tra pastori che in quegli anni aveva visto protagonista anche i suoi genitori, con risvolti dai toni in alcuni momenti molto tesi e drammatici. Forse non è stato un incidente, spiega la donna, che ora prepara la richiesta di riapertura dell’indagine.

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