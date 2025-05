“Gente di facili costumi”. Una commedia brillante tra ironia e tenerezza

Scritta da Nino Marino e Nino Manfredi, vede in scena, al teatro Vittrorio Emanuele di Messina, Flavio Insinna e Giulia Fiume. Regia di Luca Manfredi

MESSINA – “Gente di facili costumi” in scena al teatro “Vittorio Emanuele” dal 2 al 4 maggio. Ecco la storia: in un modesto appartamento si trovano a convivere una prostituta dalla mente vivace e disincantata e un intellettuale in crisi. Due esistenze all’apparenza inconciliabili che, tra scontri e tenerezze, si mettono a nudo rivelando le proprie fragilità, sogni e paure. Attraverso dialoghi serrati e situazioni imprevedibili, la commedia dipinge un quadro dolce-amaro delle nostre imperfezioni.

Protagonisti di questa nuova edizione sono Flavio Insinna, attore di straordinaria versatilità, noto per i suoi successi in teatro, cinema e televisione, e Giulia Fiume, attrice brillante capace di dare profondità e leggerezza al suo personaggio.



La regia è firmata da Luca Manfredi, figlio del grande Nino Manfredi, che restituisce alla scena tutta l’umanità e l’ironia di questo testodi Nino Marino e Nino Manfredi. Le scene sono di Luigi Ferrigno, i costumi di Giuseppina Maurizi, le musiche di Paolo Vivaldi, il disegno luci di Antonio Molinaro.

Scritta negli anni Ottanta, Gente di facili costumi è diventata un vero e proprio cult del palcoscenico. Nata quasi per caso da un’idea improvvisata tra amici, la commedia è cresciuta grazie all’intelligenza e alla sensibilità dei suoi autori.



Come ricordava Nino Manfredi, «non volevamo lanciare messaggi, solo raccontare due solitudini che si incontrano, si riconoscono e forse si aiutano a vivere.»

Un’opera che, ancora oggi, riesce ad alternare risate e riflessioni, offrendo uno sguardo delicato e acuto sull’animo umano.

venerdì 2 maggio | ore 21

sabato 3 maggio | ore 21

domenica 4 maggio ore 17:30