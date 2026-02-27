Parcheggio Cavallotti, il primo nuovo ascensore sarà aperto a metà marzo

Il sopralluogo tecnico sul nuovo impianto da dodici posti, con velocità raddoppiata e consumi ridotti

Si avviano alla conclusione i lavori per il primo nuovo ascensore del Parcheggio Cavallotti. Iniziati lo scorso 19 gennaio, stamani l’ultimo sopralluogo tecnico durante il quale è stata fornita la data di attivazione: l’impianto entrerà in funzione a metà marzo, cioè tra due settimane.

L’intervento ha riguardato l’installazione di un sistema di ultima generazione che rappresenta un salto tecnologico netto rispetto al passato. Con una capienza fino a 12 persone e una portata complessiva di 900 kg, il nuovo elevatore è stato progettato per smaltire rapidamente il flusso di utenti, specialmente nelle ore di punta.

Efficienza e velocità

Il nuovo sistema viaggerà a una velocità di 1 metro al secondo, quasi il doppio rispetto alla tecnologia precedente. Oltre al comfort, l’operazione punta sulla sostenibilità energetica. Il passaggio dal vecchio sistema oleodinamico alla nuova tecnologia elettrica consente un forte abbattimento dei consumi: il nuovo motore richiede infatti una potenza di soli 3 kW, a fronte dei 18 kW necessari in precedenza.

Il secondo ascensore

Solo quando il primo ascensore sarà regolarmente in funzione e aperto al pubblico, gli operai procederanno con lo smantellamento e la sostituzione del secondo impianto, seguendo lo stesso schema operativo.