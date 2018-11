Rometta, arriva la "Tari fai da te". Online il simulatore del comune

Il comune di Rometta sempre più attento alla gestione dei rifiuti. Dopo l’approvazione del piano Tari per il 2019 e l’attivazione di esenzioni per le utenze munite di compostiere, arriva adesso il “simulatore Tari”. Si tratta di uno strumento reperibile tramite il portale web del comune, grazie al quale ciascun cittadino avrà la possibilità di conoscere in autonomia l’importo della tariffa sui rifiuti.

Lo strumento risulta di facile utilizzo e particolarmente intuitivo, con semplici campi da compilare in base al proprio nucleo familiare e ai metri quadri dichiarati. Una funzione particolarmente interessante, che punta tra le varie cose anche ai criteri di trasparenza promossi dal comune.

Di recente, sempre sul fronte della raccolta rifiuti, nel romettese è stata acquistata la “compostiera di comunità” il cui regolamento di utilizzo sarà discusso nel corso del consiglio comunale del prossimo 20 novembre (Clicca qui per il precedente articolo).

Salvatore Di Trapani