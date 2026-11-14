Getta crack nel lavandino ma i carabinieri lo recuperano, arrestato 20enne a Messina

Arresto per spaccio di droga. Durante la perquisizione il tentativo del giovane ma i carabinieri della stazione di Bordonaro se ne sono accorti

MESSINA – Una perquisizione domiciliare. Il tentativo di liberarsi di 5 grammi di crack, buttandoli nel lavandino, ma i carabinieri della stazione di Bordonaro, Compagnia di Messina Sud, se ne sono accorti. E hanno smontato il tubo di scarico, recuperando la droga. Da qui l’arresto di un ventenne, già noto alle forze dell’ordine, in flagranza di reato, nei giorni scorsi.

La successiva perquisizione dell’abitazione ha poi consentito di rinvenire anche altri 10 grammi della stessa sostanza, custoditi all’interno di un giubbotto del giovane appeso al portabiti, nonché materiale vario per il confezionamento, alcuni appunti e la somma di 870 euro suddivisa in banconote di piccolo taglio.

Il 20enne è ora agli arresti domiciliari, mentre la sostanza stupefacente è stata sequestrata per essere poi inviata ai carabinieri del Ris di Messina per le analisi di laboratorio.