Ghiri sui Nebrodi, da Ucria l'appello per salvare i noccioleti - Tempostretto

L'amministrazione di Ucria lancia l'appello per mitigare i danni creati dai roditori alle nocciole, oro dei Nebrodi

UCRIA -Puntuali con l’estate sui Nebrodi tornano i ghiri, una vera piaga per i raccoglitori di nocciole. L’appello parte dall’amministrazione di Ucria, che raccoglie l’allarme dei produttori del comparto. Il sindaco Enzo Crisà, il vice Rino Marzullo ed il presidente del consiglio Roberto Di Stefano, da sempre in prima linea in questa battaglia, hanno indirizzato una nota al Governatore Musumeci, alla Prefettura di Messina, alla sezione faunistica dell’assessorato regionale agricoltura, alla Coldiretti e alla Confagricoltura di Messina, al capo Ispettorato Agricoltura di Messina.

“E’ stata evidenziata la rilevanza che la nocciolicoltura riveste per il tessuto economico locale posto che i noccioleti interessano la quasi totalità del territorio comunale e rappresentano la voce più consistente dell’economia territoriale, in quanto assorbono la totalità della manodopera impiegata nel settore agricolo. Nonostante ciò nessun intervento a tutt’oggi risulta concretamente avviato con la conseguenza che la grave problematica qui rappresentata si ripropone anche per la corrente annualità agraria”, spiegano i rappresentanti dell’amministrazione locale, che “rivolgono pressante appello a tutto gli organismi in indirizzo affinché’, ognuno per la parte di rispettiva competenza ,ponga in essere quanto necessario per la definitiva e urgente risoluzione del sentito problema”.