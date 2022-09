Giammoro. Scontro tra due auto, muore 59enne - Tempostretto

Due donne sono rimaste ferite. Il sinistro sulla Nazionale

GIAMMORO – Un uomo di 59 anni di Pace del Mela, Antonino Donato, ha perso la vita in seguito ad un incidente stradale verificatosi a Giammoro lungo la Statale, all’altezza del Ponte che unisce Pace del Mela a S Pier Marina. Per cause ancora in corso di accertamento l’auto a bordo della quale viaggiava la vittima, una Fiat Strada, si è scontrata con una Citroen Vts. Donato lascia la moglie ed una figlia. A bordo della Citroen si trovavanosi trovavano due donne, rimaste seriamente ferite. Entrambe si trovano ricoverate all’ospedale “Fogliani” di Milazzo.