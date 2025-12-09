Giampilieri, Altolia e Pezzolo. Via alla gara per la manutenzione delle opere anti alluvione

Il Comune di Messina affida con urgenza i lavori di pulizia e monitoraggio delle opere post-2009, finanziati dalla Regione per 400 mila euro

MESSINA – Approvata la determina a contrarre per l’affidamento dei lavori di manutenzione e monitoraggio nelle frazioni colpite dall’alluvione del 1° ottobre 2009. L’importo a base di gara è di 287mila euro, a fronte di un quadro economico totale di 400mila euro.

Per l’affidamento è stata scelta la procedura aperta, ma con l’applicazione dell’inversione procedimentale e la riduzione dei termini per la presentazione delle offerte in virtù della particolare urgenza dettata dalla stagione invernale in corso: l’accumulo di detriti nei torrenti sovralluvionati e i fenomeni meteo potrebbero infatti causare esondazioni, costituendo un grave pericolo per la pubblica incolumità e le infrastrutture esistenti.

I lavori avranno una durata contrattuale stimata in 120 giorni e verranno aggiudicati al ribasso unico, con il criterio del prezzo più basso.

Gli interventi previsti e le frazioni interessate

L’intervento è focalizzato sul mantenimento della funzionalità delle opere di mitigazione del rischio idrogeologico già realizzate nelle aree più sensibili.

I lavori principali, che saranno coordinati dal responsabile unico del progetto, geom. Concetto Orlando, comprendono manutenzione idraulica, difesa del suolo e monitoraggio.

Nel dettaglio, pulizia e asporto di materiale detritico dalle opere idrauliche e, in particolare, nell’alveo torrentizio in corrispondenza delle briglie a pettine nella zona di Altolia; interventi sulle reti di contenimento (come le reti paramassi e quelle in aderenza) con pulizia della vegetazione e rimozione dei detriti accumulati, specie nell’abitato di Giampilieri, dove saranno effettuati anche interventi di disgaggio di rocce; installazione di un sistema di inclinometri con rilevazione da remoto per il monitoraggio della frana di Altolia e Pezzolo.

Il finanziamento

L’operazione è resa possibile grazie a un contributo straordinario di 400mila euro assegnato dalla Regione Siciliana con un Decreto Dirigenziale del Dipartimento delle Autonomie Locali del 2 ottobre 2024. Le somme sono state accertate sul bilancio comunale 2024 e sono state impegnate per l’esigibilità nell’esercizio finanziario 2025.