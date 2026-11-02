Gianpaolo Guidara nuovo presidente del Consorzio di tutela del Salame Sant’Angelo Igp

L'elezione è avvenuta all'unanimità. Nominata anche la nuova squadra di governo della prima e unica eccellenza salumiera siciliana riconosciuta dall'Unione Europea

Gianpaolo Guidara è il nuovo presidente del Consorzio di tutela del Salame Sant’Angelo Igp. La nomina è arrivata all’unanimità da parte dell’assemblea. Contestualmente è stato definito il nuovo Consiglio di amministrazione, che vede Michela Caputo nel ruolo di vicepresidente e Tindaro Pintaudi come componente del CdA.

L’organismo raccoglie oggi cinque aziende produttrici del territorio: Salumi Caputo S.r.l., Starvaggi 1969 S.r.l., F.lli Fasolo S.r.l., Guidara Salumi S.r.l. e Pintaudi S.n.c. Nato nei primi anni Duemila per garantire la tradizione e la qualità del prodotto, il Consorzio ha tagliato nel 2008 lo storico traguardo dell’Indicazione Geografica Protetta (Igp), posizionandosi come primo e unico salume riconosciuto in Sicilia.

Le prime dichiarazioni del neo presidente

“Sono orgoglioso e felice per questa nomina, per la quale sento uno stimolo importantissimo a lavorare ed impegnarmi al massimo per migliorare ancora questa straordinaria realtà che oggi si pone in una dimensione imprenditoriale fondamentale per tutto il comprensorio”, dichiara il neo presidente Gianpaolo Guidara.

Nel tracciare le linee programmatiche per i prossimi anni, il vertice del Consorzio guarda con attenzione al rafforzamento della filiera e alla proiezione sui mercati esteri: “Credo che il lavoro e l’impegno del nuovo Consiglio di amministrazione, di concerto con le altre aziende produttrici, possa portare ad un crescendo di soddisfazioni, sia sotto il profilo dell’aumento occupazionale, che per l’internazionalizzazione del Salame Sant’Angelo Igp, che oggi traina il comparto e riesce a dare un forte slancio anche alle altre realtà dei Nebrodi oltre che regionali”.

Il ringraziamento ai pionieri e il ruolo delle istituzioni

Il nuovo presidente ha voluto rivolgere un pensiero ai colleghi e ai fondatori del marchio: “Ci tengo a ringraziare i miei colleghi, che all’unanimità mi hanno eletto dandomi l’onore e l’onere di portare avanti il lavoro fatto fino a oggi. Ancora voglio ringraziare chi prima di noi ha permesso, con un impegno straordinario derivante dal lavoro e da un grande senso di impresa, di avere oggi a Sant’Angelo un salume unico e non riproducibile in nessun’altra parte del mondo, nelle persone di: Antonio e Pietro Guidara, Salvatore Caputo, Carmelo e Giovanni Pintaudi, Carmelo Guidara, professor Vincenzo Mondello, Michelino Fasolo e Michele Starvaggi; i quali sono stati coadiuvati negli anni per l’ottenimento del marchio Igp dai consulenti Nino Bonina e Tindaro Germanelli”.

Infine, un richiamo diretto agli enti territoriali per sostenere la crescita del settore: “Ritengo ci sia bisogno di un grande sostegno in termini di promozione da parte di tutte le nostre istituzioni locali, a partire dal Comune di Sant’Angelo di Brolo e per finire dalla Regione Sicilia; perché ciò che deve essere chiaro a tutti noi è che il Salame Sant’Angelo Igp è un patrimonio dell’intera isola che, se valorizzato e consolidato, può dare sviluppo a tutto il territorio siciliano”.