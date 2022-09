Giardini, il ritorno del Gruppo folk Naxos: per la festa della Patrona Buda ha chiamato a raccolta gli storici componenti - Tempostretto

Ospite d’onore Giovanna D’Angi che si è ritagliata uno spazio fra i suoi molteplici impegni, per riabbracciare i compagni del Gruppo che lasciò nel 2005 per partecipare al Festival di Sanremo

GIARDINI NAXOS – L’atteso ritorno del Gruppo Folk Naxos nella sua città d’origine non ha deluso le aspettative offrendo al numeroso pubblico accorso, lo spettacolo ricco ed elegante inserito dal Comune di Giardini Naxos nel calendario dei festeggiamenti in onore della patrona, S. Maria Raccomandata (culminati ieri) dal titolo : ”Non solo folk”. Per il particolare evento, Il maestro Nino Buda ha “richiamato in servizio” i vecchi componenti lo storico gruppo di Naxos che con entusiasmo si sono esibiti in un programma di vecchi canti di lavoro, di lavandaie, ninna nanne e serenate raccolti in oltre 70 anni di attività, facente parte il vecchio repertorio. Una operazione artistica e culturale apprezzatissima dal pubblico che ha partecipato unendosi ai cantanti.

I protagonisti

Questi i protagonisti della serata: Sebastiano Campo (fisarmonica e voce), Gaetano D”Angi (Voce e percussioni), Carmelo Maieli (voce e flauto traverso), Nino Gullotta (chitarra e flauto di canna), Salvo Gioeni (voce solista e percussioni), Anna Campo (voce), Eugenia Maieli (voce soprano), Marcello Cacciola (voce, chitarra e flauto di canna), Concetto Stracuzzi (voce e tamburo), Francesco Egitto (fisarmonica), Gaetano Santisi (chitarra basso) e Maria Raneri (voce e idiofoni).

L’ospite d’onore

La serata è stata condotta con consumata bravura da Francesca Gullotta e dallo stesso Nino Buda. La regia è stata curata da Roberta Buda. Applauditissima l’ospite d’onore Giovanna D’Angi che si è ritagliata uno spazio fra i suoi molteplici impegni artistici al nord, per riabbracciare la sua città e i suoi compagni del Gruppo Naxos da cui è partita nel 2005, per partecipare al 55° Festival di Sanremo. La sua voce possente, calda e suadente ha riscaldato i cuori già colmi di emozione. Alla fine della serata l’assessore alla cultura dottoressa Ariana Talio a nome dell’ Amministrazione comunale ha voluto condividere l’entusiasmo del pubblico ringraziando il Gruppo per la magnifica prestazione artistica e culturale.