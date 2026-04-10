 Giardini Naxos, la palestra comunale è ancora fuori uso

Giardini Naxos, la palestra comunale è ancora fuori uso

Redazione

Giardini Naxos, la palestra comunale è ancora fuori uso

venerdì 10 Aprile 2026 - 12:40

Tre mesi fa la copertura è stata danneggiata dal forte vento ma ancora nessun intervento

A gennaio, la settimana dopo il ciclone che si è abbattuto sulla costa jonica, un forte vento ha divelto una grande parte della copertura e della coibentazione della palestra comunale di Giardini Naxos.

“Nonostante i continui solleciti del dirigente scolastico e delle associazioni sportive, la palestra si sta deteriorando velocemente visto che l’interno della palestra è diventato un vero e proprio lago” – dice Danilo Cacopardo, allenatore della squadra di pallavolo di Giardini. “Il tetto è in legno quindi si può immaginare il danno che ogni giorno viene causato dagli agenti atmosferici. È veramente uno scempio. Mi pare che questo sia proprio uno di quei casi in cui la somma urgenza fa sì che non si causi in danno erariale”.

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