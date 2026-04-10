 Tirone. Programmate le demolizioni di baracche, l'obiettivo è un progetto di valorizzazione

Tirone. Programmate le demolizioni di baracche, l’obiettivo è un progetto di valorizzazione

Redazione

Tirone. Programmate le demolizioni di baracche, l’obiettivo è un progetto di valorizzazione

venerdì 10 Aprile 2026 - 14:00

Sette baracche saranno demolite in via Cadorna, censimento per quelle di via Sergi. Ennesimo tentativo di ridare vita al borgo

Gli uffici della Struttura commissariale al risanamento stanno programmando le demolizioni di sette baracche in via Cadorna al Tirone. Nel contempo ArisMe, in qualità di soggetto attuatore, sta procedendo con il censimento in via Sergi.

E’ questa un’area di particolare interesse e per la quale il sub commissario al risanamento, Santi Trovato, presta molta attenzione soprattutto in chiave di rigenerazione futura con l’obiettivo di valorizzarne la specificità. L’antico quartiere del Tirone infatti sorge nel cuore della città ed è caratterizzato dai resti dei bastioni cinquecenteschi di Carlo V, dalla settecentesca scalinata Sergi e da abitazioni dell’800. Da decenni, nonostante tentativi ripetuti di proposte riqualificazione, l’area è in condizioni di estremo degrado.

Valorizzazione

“Stiamo avviando le demolizioni delle baracche – dice Trovato – ma il nostro obiettivo è più alto, che rispetti il pregio storico di un borgo antichissimo sopravvissuto a due terremoti. Stiamo valutando la possibilità di un progetto di valorizzazione, seguendo un metodo che la Struttura Commissariale sta adottando in altre aree non destinate alla riedificazione. Riportare la bellezza là dove c’è degrado, anche questo è risanamento”.

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