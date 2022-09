Giardini Naxos. Volontari ripuliscono la spiaggia dai rifiuti FOTO - Tempostretto

Ancora un'iniziativa del gruppo Naxos Pearl: "Ottimo lavoro, adesso ci occuperemo anche di Taormina"

GIARDINI NAXOS – Si sono dati appuntamento sabato, nel pomeriggio, sulla spiaggia accanto al Mykonos Beach e dopo qualche ora di lavoro hanno rimesso a nuovo l’arenile di Naxos, ripulendolo da ogni tipo di rifiuto. Ancora una volta i volontari di Naxos Pearl hanno dimostrato tutto il loro amore verso la cittadina jonica, rispondendo con i fatti alla becera azione dei soliti incivili.

“Purtroppo come sappiamo non durerà molto ma è stato fatto un ottimo lavoro. Riorganizzeremo nuovi incontri – hanno annunciato alla fine della giornata ecologica – che interesseranno, oltre questa, sempre più spiagge e nuovi territori. Dopo Naxos, il focus sarà Taormina”. Nelle scorse settimane l’intervento di pulizia dei volontari di Naxos Pearl aveva interessato il tratto di scogliera dal Porto in direzione della Nike di Naxos. Inoltre erano state ripulite le palme di Piazza Kalkis. Altre iniziative analoghe hanno riguardato il lungomare Tysandros.